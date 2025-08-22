Sentier pédestre pédagogique du lac des Mines d’or Morzine Haute-Savoie

Sentier pédestre pédagogique du lac des Mines d’or 74110 Morzine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les bords du lac intimiste des mines d’Or, vous pourrez observer la biodiversité de cet espace naturel préservé et admirer le spectaculaire Rouleau de Bostan , magnifique pli de roches en pelures d’oignon .

https://www.geoparc-chablais.com/   +33 4 50 74 72 72

English : Mine d’Or Lake discovery trail

From the Mines d’Or Lake you canadmire the Rouleau de Bossetan, a magnificent onion-skin fold in the rock. Whilst walking around the lake
discover the site’s biodiversity, as well as the many roles of the mountain forest.

Deutsch :

Am Ufer des intimen Sees Les mines d’Or können Sie die Artenvielfalt dieses geschützten Naturraums beobachten und die spektakuläre Bostan-Rolle bewundern, eine wunderschöne zwiebelschalenartige Gesteinsfalte.

Italiano :

Sulle rive dell’intimo lago delle Miniere d’Oro, si può osservare la biodiversità di quest’area naturale preservata e ammirare lo spettacolare Bostan Roll , una magnifica piega di rocce a forma di buccia di cipolla .

Español :

A orillas del íntimo lago de las Minas de Oro, podrá observar la biodiversidad de este espacio natural preservado y admirar el espectacular Bostan Roll , un magnífico pliegue de rocas en forma de piel de cebolla .

