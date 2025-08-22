Sentier piétonnier Pierre Poivre Villars-les-Dombes Ain
Sentier piétonnier Pierre Poivre
Sentier piétonnier Pierre Poivre 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier pietonnier reliant la gare SNCF au Parc des Oiseaux et inversement en passant par le centre ville.
Balisé par des flèches en bronze encastrées dans le sol.
+33 4 28 36 12 12
English :
Pedestrian path linking the SNCF railway station to the Parc des Oiseaux and vice versa via the town centre.
Marked by bronze arrows embedded in the ground.
Deutsch :
Fußweg, der den SNCF-Bahnhof mit dem Parc des Oiseaux und umgekehrt durch das Stadtzentrum verbindet.
Markiert mit in den Boden eingelassenen Bronzepfeilen.
Italiano :
Un percorso pedonale che collega la stazione SNCF al Parc des Oiseaux e viceversa, passando per il centro città.
Segnata da frecce di bronzo conficcate nel terreno.
Español :
Un camino peatonal que une la estación de la SNCF con el Parc des Oiseaux y viceversa, pasando por el centro de la ciudad.
Marcado por flechas de bronce incrustadas en el suelo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-23 par Aintourisme source Apidae Tourisme