Sentier piétonnier Pierre Poivre Villars-les-Dombes Ain

Sentier piétonnier Pierre Poivre

Sentier piétonnier Pierre Poivre 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier pietonnier reliant la gare SNCF au Parc des Oiseaux et inversement en passant par le centre ville.

Balisé par des flèches en bronze encastrées dans le sol.

+33 4 28 36 12 12

English :

Pedestrian path linking the SNCF railway station to the Parc des Oiseaux and vice versa via the town centre.

Marked by bronze arrows embedded in the ground.

Deutsch :

Fußweg, der den SNCF-Bahnhof mit dem Parc des Oiseaux und umgekehrt durch das Stadtzentrum verbindet.

Markiert mit in den Boden eingelassenen Bronzepfeilen.

Italiano :

Un percorso pedonale che collega la stazione SNCF al Parc des Oiseaux e viceversa, passando per il centro città.

Segnata da frecce di bronzo conficcate nel terreno.

Español :

Un camino peatonal que une la estación de la SNCF con el Parc des Oiseaux y viceversa, pasando por el centro de la ciudad.

Marcado por flechas de bronce incrustadas en el suelo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-23 par Aintourisme source Apidae Tourisme