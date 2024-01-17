Sentier viticole d’Obernai Obernai Bas-Rhin
Sentier viticole d’Obernai 67210 Obernai Bas-Rhin Grand Est
Au fil du sentier, toute la splendeur d’Obernai et de la Plaine d’Alsace apparaîtra sous vos yeux, et les travaux de la vigne de la taille aux vendanges, vous seront dévoilés.
http://www.tourisme-obernai.fr/ +33 3 88 95 64 13
English :
Along the way, you’ll see the splendor of Obernai and the Alsace Plain, and learn all about the work in the vineyard, from pruning to harvesting.
Deutsch :
Auf dem Weg wird die ganze Pracht von Obernai und der elsässischen Ebene vor Ihren Augen erscheinen und die Arbeiten im Weinberg vom Beschneiden bis zur Weinlese werden Ihnen enthüllt.
Italiano :
Lungo il percorso, vedrete lo splendore di Obernai e della pianura alsaziana e imparerete tutto sul lavoro nei vigneti, dalla potatura alla vendemmia.
Español :
Por el camino, contemplará el esplendor de Obernai y la llanura alsaciana, y aprenderá todo sobre el trabajo en los viñedos, desde la poda hasta la vendimia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-17 par Système d’informations touristique Alsace