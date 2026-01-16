Exposition Portraits de femmes Regards et émotions

Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-30 11:00:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30

L’artiste COCO Christine Gorwa Fuchs, peint des portraits de femmes, principalement à l’acrylique et à l’encre, avec une approche intuitive où la couleur et les lignes ont une place importante.

L’artiste COCO (Christine Gorwa Fuchs), expose ses peintures. Depuis une quinzaine d’années, elle peint des portraits de femmes, en cherchant à saisir une expression, une émotion, une présence.

COCO travaille principalement à l’acrylique et à l’encre, avec une approche intuitive où la couleur et les lignes ont une place importante.

Cette exposition rassemble des visages empreints de douceur, de force et de fragilité. Étant native de Barr, présenter ce travail dans ce lieu a pour elle une résonance toute particulière. .

Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Artist COCO Christine Gorwa Fuchs, paints portraits of women, mainly in acrylic and ink, with an intuitive approach in which color and lines play an important role.

L'événement Exposition Portraits de femmes Regards et émotions Obernai a été mis à jour le 2026-03-03