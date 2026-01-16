Cirque ZUSAMMEN Cie EquiNote Obernai

Cirque ZUSAMMEN Cie EquiNote

44 boulevard de l’Europe Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

Dans le cadre du Festival Pisteurs d’Etoiles.

Sur la piste, les restes d’un banquet témoignent d’un lendemain de fête. Le public ne s’est pourtant pas trompé d’horaire, c’est bien le quotidien de ces artistes et leurs préparatifs du grand soir qu’on l’invite à découvrir. Cette nouvelle création tente de dissoudre la frontière entre l’humain et l’animal. Une quête d’harmonie entre sept chevaux, six artistes et deux chiens qui ouvre une porte insolite sur l’univers du cirque en explorant l’intimité d’une vie de troupe.

Acrobaties, Voltige équestre, Mât chinois, Jonglage, Musique.

Tout public 1h30.

Sous chapiteau

Programmation en cours de finalisation les lieux et horaires des spectacles peuvent être soumis à des modifications ultérieures ! .

44 boulevard de l’Europe Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

On the dance floor, the remains of a banquet bear witness to the aftermath of a party. The audience is invited to discover the artists? daily lives and their preparations for the big night.

