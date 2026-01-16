Festival Pisteurs d’Etoiles 28ème édition Obernai
Festival Pisteurs d'Etoiles 28ème édition Obernai jeudi 30 avril 2026.
Festival Pisteurs d’Etoiles 28ème édition
rue Athic Obernai Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-05-03 23:00:00
2026-04-30
Le festival Pisteurs d’Etoiles, festival des arts du cirque est de retour pour sa 29e édition du 30 avril au 3 mai 2026 !
Le Festival Pisteurs d’Etoiles, festival des arts du cirque est de retour à Obernai pour sa 29e édition !
Cette année, du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026, découvrez toutes les disciplines du cirque dans la rue, sous chapiteau et sous la Halle Gruber (Parking des Remparts) ! Cirque équestre, mât chinois, clown, pyrotechnie… De nombreuses propositions de spectacles et d’activités pour tous les âges et tous les goûts !
Le 1er mai, les familles sont à l’honneur ! Buvette, restauration, Pique-Nique Enjonglé, une grande sélection de jeux et de spectacles sur le Parking des Remparts !
Un festival inclusif toutes les propositions en rue et en plein air sont gratuites et en accès libre. Un chapeau vous sera proposé à l’issue des spectacles venez quand vous voulez, donnez ce que vous pouvez !
Les spectacles sous chapiteau sont proposés à des tarifs attractifs et adaptables à toutes les bourses.
Toute la programmation sur le site internet pisteursdetoiles.com
La billetterie est déjà en ligne ! .
rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com
The Pisteurs d’Etoiles circus arts festival returns for its 29th edition from April 30 to May 3, 2026!
