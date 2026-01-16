Festival Pisteurs d’Etoiles 28ème édition Obernai

Festival Pisteurs d’Etoiles 28ème édition

Début : Vendredi 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-05-03 23:00:00

2026-04-30

Le Festival Pisteurs d’Etoiles, festival des arts du cirque est de retour à Obernai pour sa 29e édition !

Cette année, du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026, découvrez toutes les disciplines du cirque dans la rue, sous chapiteau et sous la Halle Gruber (Parking des Remparts) ! Cirque équestre, mât chinois, clown, pyrotechnie… De nombreuses propositions de spectacles et d’activités pour tous les âges et tous les goûts !

Le 1er mai, les familles sont à l’honneur ! Buvette, restauration, Pique-Nique Enjonglé, une grande sélection de jeux et de spectacles sur le Parking des Remparts !

Un festival inclusif toutes les propositions en rue et en plein air sont gratuites et en accès libre. Un chapeau vous sera proposé à l’issue des spectacles venez quand vous voulez, donnez ce que vous pouvez !

Les spectacles sous chapiteau sont proposés à des tarifs attractifs et adaptables à toutes les bourses.

Toute la programmation sur le site internet pisteursdetoiles.com

La billetterie est déjà en ligne ! .

+33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

The Pisteurs d’Etoiles circus arts festival returns for its 29th edition from April 30 to May 3, 2026!

