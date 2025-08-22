Site de piste de descente VTT Autun Saône-et-Loire

Site de piste de descente VTT

Site de piste de descente VTT Croix de la Libération 71400 Autun Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Quatre pistes de 1 000 à 1 800 mètres, aménagées et accessibles à tout public, petits et grands.

https://www.autun.com/sortez-bougez/le-sport/la-base-de-loisirs/

English : Site de piste de descente VTT

Four trails from 1,000 to 1,800 metres, equipped and accessible to all, young and old.

Deutsch : Site de piste de descente VTT

Vier Pisten mit einer Länge von 1000 bis 1800 Metern, die angelegt und für alle Altersgruppen, Groß und Klein, zugänglich sind.

Italiano :

Quattro percorsi da 1.000 a 1.800 metri, attrezzati e accessibili a tutti, grandi e piccini.

Español :

Cuatro senderos de 1.000 a 1.800 metros, equipados y accesibles para todos, jóvenes y mayores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data