Sous le Mont d’Ancre Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Sous le Mont d’Ancre

Sous le Mont d’Ancre HAMARS 14220 Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Normandie

Durée : 270 Distance : 13500.0 Tarif :

La vallée du Vingt-Bec, bordée de bois présente un aspect presque montagnard dû à un relief accentué. La forêt domaniale de Valcongrain enchante les promeneurs par ses cours d’eau, ses nombreux chemins creux et ses champignons !

http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45

English : Sous le Mont d’Ancre

The Vingt-Bec valley, surrounded by woods, offers an almost mountainous atmosphere with its contrasting relief. The Valcongrain national forest offers walkers an enchanting environment with streams, hollow paths and many mushrooms to gather!

Deutsch :

Das von Wäldern gesäumte Tal des Vingt-Bec weist aufgrund des ausgeprägten Reliefs ein fast bergiges Aussehen auf. Der Staatswald von Valcongrain verzaubert Spaziergänger mit seinen Wasserläufen, den zahlreichen Hohlwegen und seinen Pilzen!

Italiano :

La valle del Vingt-Bec, delimitata da boschi, ha un aspetto quasi montuoso grazie al suo rilievo accentuato. La foresta demaniale di Valcongrain incanta gli escursionisti con i suoi corsi d’acqua, i suoi numerosi sentieri incassati e i suoi funghi!

Español :

El valle de Vingt-Bec, bordeado de bosques, tiene un aspecto casi montañoso debido a su acentuado relieve. El bosque estatal de Valcongrain encanta a los paseantes con sus cursos de agua, sus numerosos senderos hundidos y sus setas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Normandie Tourisme