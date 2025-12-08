SPÉCIALE ENDURO N°22 PANCOULET SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault
SPÉCIALE ENDURO N°22 PANCOULET SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Esplanade de la Gare
34390 Olargues
Hérault
Occitanie
Durée : 10 Distance : 100.0 Tarif :
Au cœur des châtaigniers, cette spéciale bleue concentre variété et technicité?: virages à plat, appuis, ruptures de pente et passages en dévers. La dernière partie demande vigilance sur un dévers fuyant et des racines.
Cotation FFC Bleu
Facile
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
Au cœur des châtaigniers, cette spéciale bleue concentre variété et technicité?: virages à plat, appuis, ruptures de pente et passages en dévers. La dernière partie demande vigilance sur un dévers fuyant et des racines.
Cotation FFC Bleu
Au cœur des châtaigniers, cette spéciale bleue concentre variété et technicité?: virages à plat, appuis, ruptures de pente et passages en dévers. La dernière partie demande vigilance sur un dévers fuyant et des racines.
Cotation FFC Bleu
Italiano :
Nel cuore dei castagneti, questa speciale blu combina varietà e tecnicità: curve piatte, appoggi, interruzioni di pendenza e tratti a strapiombo. Il tratto finale richiede attenzione su un pendio scivoloso e radici.
Valutazione FFC: Blu
Au cœur des châtaigniers, cette spéciale bleue concentre variété et technicité?: virages à plat, appuis, ruptures de pente et passages en dévers. La dernière partie demande vigilance sur un dévers fuyant et des racines.
Cotation FFC Bleu
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme