SPÉCIALE ENDURO N°22 PANCOULET SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault

Site VTT-FFC SPÉCIALE ENDURO N°22 PANCOULET SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Esplanade de la Gare 34390 Olargues Hérault Occitanie

Durée : 10 Distance : 100.0 Tarif :

Au cœur des châtaigniers, cette spéciale bleue concentre variété et technicité?: virages à plat, appuis, ruptures de pente et passages en dévers. La dernière partie demande vigilance sur un dévers fuyant et des racines.

Cotation FFC Bleu

Facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

Italiano :

Nel cuore dei castagneti, questa speciale blu combina varietà e tecnicità: curve piatte, appoggi, interruzioni di pendenza e tratti a strapiombo. Il tratto finale richiede attenzione su un pendio scivoloso e radici.

Valutazione FFC: Blu

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme