Station Sports et Nature du Champion Mansle-les-Fontaines Charente

Station Sports et Nature du Champion Mansle-les-Fontaines Charente vendredi 1 août 2025.

Station Sports et Nature du Champion

Station Sports et Nature du Champion Camping du Champion 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Situé aux abords de la Charente, le site du Champion est un lieu de vie connu et fréquenté. Reconnu historiquement pour ses courses de chevaux et son hippodrome, les sports de nature s’y développent de plus en plus ces dernières années.

https://sportsdenature16.lacharente.fr/les-stations/mansle/activites +33 5 45 31 07 14

English :

Located on the banks of the Charente river, the Champion site is a well-known and popular place to live. Historically renowned for its horse races and racecourse, nature sports have become increasingly popular in recent years.

Deutsch :

Das am Ufer der Charente gelegene Champion-Gebiet ist ein bekannter und viel besuchter Ort. Historisch bekannt für seine Pferderennen und seine Pferderennbahn, entwickeln sich hier in den letzten Jahren immer mehr Natursportarten.

Italiano :

Situato sulle rive della Charente, il sito di Champion è un luogo noto e popolare per vivere. Storicamente rinomato per le corse dei cavalli e l’ippodromo, negli ultimi anni gli sport naturali sono diventati sempre più popolari.

Español :

Situado a orillas de la Charente, el emplazamiento de Champion es un lugar conocido y popular. Históricamente conocido por sus carreras de caballos y su hipódromo, los deportes en la naturaleza se han hecho cada vez más populares aquí en los últimos años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme