Sur la piste des animaux: parcours en famille à Chantilly Chantilly Oise

Sur la piste des animaux: parcours en famille à Chantilly A pieds Très facile

Sur la piste des animaux: parcours en famille à Chantilly 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 1500.0 Tarif :

Découvrez Chantilly en famille et de façon ludique !

Des animaux dans la ville? Soyez à l’affut, ils se cachent parfois!

C’est parti pour la balade ! N’oubliez pas vos crayons, regardez tout autour de vous et tentez de répondre aux questions et devinettes ! Chantilly n’aura plus de secrets pour vous.

À télécharger ou à récupérer directement dans nos bureaux d’accueil !

Ces jolis parcours ont été réalisés par le service patrimoine de la ville de de Chantilly.

English : Sur la piste des animaux: parcours en famille à Chantilly

Discover Chantilly with the whole family!

Animals in town? Be on the lookout for them!

Let’s go for a walk! Don’t forget your pencils, look around and try to answer the questions and riddles! Chantilly will have no more secrets for you.

To download or pick up directly from our reception desks!

These beautiful trails have been created by the heritage department of the town of Chantilly.

Deutsch : Sur la piste des animaux: parcours en famille à Chantilly

Entdecken Sie Chantilly mit der ganzen Familie und auf spielerische Weise!

Gibt es Tiere in der Stadt? Halten Sie die Augen offen, denn manchmal verstecken sie sich!

Los geht’s mit dem Spaziergang! Vergessen Sie nicht Ihre Stifte, schauen Sie sich um und versuchen Sie, die Fragen und Rätsel zu beantworten! Chantilly wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben.

Zum Herunterladen oder direkt in unseren Empfangsbüros abholen!

Diese hübschen Rundgänge wurden von der Abteilung für Kulturerbe der Stadt Chantilly erstellt.

Italiano :

Scoprite Chantilly con tutta la famiglia in modo divertente!

Animali in città? State attenti, a volte si nascondono!

Andiamo a fare una passeggiata! Non dimenticate le matite, guardatevi intorno e cercate di rispondere alle domande e agli indovinelli! Chantilly non avrà più segreti per voi.

Potete scaricarli o ritirarli presso la nostra reception!

Questi bellissimi percorsi sono stati creati dal dipartimento del patrimonio della città di Chantilly.

Español : Sur la piste des animaux: parcours en famille à Chantilly

¡Descubra Chantilly con toda la familia de forma divertida!

¿Animales en la ciudad? Esté atento, ¡a veces se esconden!

¡Vamos de paseo! No olvides los lápices, mira a tu alrededor e intenta responder a las preguntas y acertijos Chantilly ya no tendrá secretos para ti.

Puede descargarlos o recogerlos en nuestros mostradores de recepción

Estos hermosos recorridos han sido creados por el departamento de patrimonio de la ciudad de Chantilly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France