Sur le chemin des vallons de Lamartine Serrières Saône-et-Loire

Située à 16 km à l’ouest de Mâcon et tout proche de la célèbre roche de Solutré, Serrières offre une belle diversité de paysages entre plaine, montagne et vignoble. Plusieurs de ses hameaux datent du 17e siècle et sont typiques du Mâconnais, notamment le hameau des Monterrains avec ses maisons anciennes de caractère et le hameau des Guérins avec ses maisons du 17e siècle et son vieux puits.

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

Located 16 km west of Mâcon and very close to the famous Solutré rock, Serrières offers a beautiful diversity of landscapes between plains, mountains and vineyards. Several of its hamlets date back to the 17th century and are typical of the Mâconnais region, notably the hamlet of Monterrains with its characterful old houses and the hamlet of Guérins with its 17th-century houses and old well.

Serrières liegt 16 km westlich von Mâcon und ganz in der Nähe des berühmten Solutré-Felsens und bietet eine schöne Vielfalt an Landschaften zwischen Ebene, Bergen und Weinbergen. Mehrere seiner Weiler stammen aus dem 17. Jahrhundert und sind typisch für das Mâconnais, insbesondere der Weiler Monterrains mit seinen charakteristischen alten Häusern und der Weiler Guérins mit seinen Häusern aus dem 17. Jahrhundert und seinem alten Brunnen.

Situata a 16 km a ovest di Mâcon e molto vicina alla famosa roccia di Solutré, Serrières offre una bella diversità di paesaggi tra pianure, montagne e vigneti. Diverse frazioni risalgono al XVII secolo e sono tipiche della regione del Mâconnais, in particolare la frazione di Monterrains con le sue case antiche e caratteristiche e la frazione di Guérins con le sue case del XVII secolo e il vecchio pozzo.

Situada a 16 km al oeste de Mâcon y muy cerca de la famosa roca de Solutré, Serrières ofrece una hermosa diversidad de paisajes entre llanuras, montañas y viñedos. Varias de sus aldeas datan del siglo XVII y son típicas de la región de Mâconnais, sobre todo la aldea de Monterrains, con sus casas antiguas llenas de carácter, y la aldea de Guérins, con sus casas del siglo XVII y su antiguo pozo.

