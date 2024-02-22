Circuit voiture entre Vivarais et Vallée du Rhône Serrières Ardèche

Circuit voiture entre Vivarais et Vallée du Rhône Serrières Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit voiture entre Vivarais et Vallée du Rhône

Circuit voiture entre Vivarais et Vallée du Rhône Départ devant le Pavillon du tourisme, quai Jules Roche 07340 Serrières Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Après avoir découvert les différents quartiers de Serrières, ce parcours de 40 km, vous conduira au col du Fayet, à travers vignes et coteaux, avant de rejoindre le Safari de Peaugres, puis la commune de Peyraud avec son superbe château.

English : Car trip in the Vivarais region and the Rhone Valley

After a visit to the different neighbourhoods of Serrières, this 40km circuit will lead you to the Fayet pass, through vineyards and hills, before heading for the Peaugres’ Safari and the town of Peyraud with its superb castle.

Deutsch :

Nachdem Sie die verschiedenen Viertel von Serrières kennengelernt haben, führt Sie diese 40 km lange Strecke über den Col du Fayet, durch Weinberge und Hänge, bevor Sie die Safari von Peaugres erreichen und dann die Gemeinde Peyraud mit ihrem wunderschönen Schloss.

Italiano :

Dopo aver scoperto i diversi quartieri di Serrières, questo percorso di 40 km vi condurrà al Col du Fayet, attraverso vigneti e colline, prima di raggiungere il Safari di Peaugres, quindi il comune di Peyraud con il suo superbo castello.

Español :

Tras descubrir los diferentes barrios de Serrières, esta ruta de 40 km le llevará al Col du Fayet, a través de viñedos y laderas, antes de llegar al Safari de Peaugres, y luego al municipio de Peyraud con su magnífico castillo.

