Sur les pas de l’ermite de Saint Namphaise Caniac-du-Causse Lot

Sur les pas de l’ermite de Saint Namphaise 46240 Caniac-du-Causse Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 22500.0 Tarif :
Ce circuit qui sillonne les chemins de la Brauhnie demande des relances régulières tout au long de l’itinéraire, mais ne présente pas de difficulté technique particulière
English :
This circuit, which follows the paths of the Brauhnie region, requires regular restarts along the way, but does not present any particular technical difficulty
Deutsch :
Diese Route auf den Pfaden der Brauhnie erfordert regelmäßige Wiederholungen entlang der gesamten Route, stellt aber keine besonderen technischen Schwierigkeiten dar
Italiano :
Questo percorso, che segue i sentieri di Brauhnia, richiede regolari ripartenze lungo il cammino, ma non presenta particolari difficoltà tecniche
Español :
Esta ruta, que sigue los caminos de Brauhnia, requiere reanudaciones regulares a lo largo del recorrido, pero no presenta dificultades técnicas particulares
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot