2° Rassemblement des spéléologues de la Braunhie Caniac-du-Causse

Caniac-du-Causse

2° Rassemblement des spéléologues de la Braunhie

64 rue du Foirail Caniac-du-Causse Lot

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le spéléo club de Caniac du Causse (S3C) propose un weekend autour de la spéléologie, pensé comme un moment de convivialité et de fraternité entre les spéléos et les habitants !

Durant tous le week-end buvette, vente de sandwichs et vente de gâteaux par les élèves de l’EDS 46 pour financer un projet de Tee-shirt.

Egalement sur place tout le week-end, vente et réparation de matériel

PROTEUS SHOP Le magasin sera présent tout le week-end avec un stand de vente de matériel.

LA CORDO D’EN HAUT Service ressemelage de chaussons d’escalade, chaussures de montagne et chaussures de canyoning Bestard

Le spéléo club de Caniac du Causse (S3C) propose un weekend autour de la spéléologie, pensé comme un moment de convivialité et de fraternité entre les spéléos et les habitants !

Durant tous le week-end buvette, vente de sandwichs et vente de gâteaux par les élèves de l’EDS 46 pour financer un projet de Tee-shirt.

Egalement sur place tout le week-end, vente et réparation de matériel

PROTEUS SHOP Le magasin sera présent tout le week-end avec un stand de vente de matériel.

LA CORDO D’EN HAUT Service ressemelage de chaussons d’escalade, chaussures de montagne et chaussures de canyoning Bestard. Réparations multiples. Dépôt seulement et service de renvoie après réparation.

LA COUTURE VERTICALE Petites réparations pourront être réalisées sur place.

Il sera possible de déposer votre matériel pour des travaux plus importants.

Une belle opportunité pour donner une seconde vie à votre équipement !

Hébergement

Possibilité de dormir sur place dés le vendredi soir. Un terrain est mis gratuitement à disposition dans le village. Douche et toilettes accessibles.

Vente de Tee-shirt

Et pour garder un bon souvenir de notre Rassemblement, nous mettons en vente des magnifiques tee-shirts en 3 coloris différents ! Sable, limon ou rose.

Vente et réservation uniquement sur Hello Asso.

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64 rue du Foirail Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 72 68 23 97 speleoclubdecaniacducausse@gmail.com

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English :

The caving club of Caniac du Causse (S3C) is offering a weekend of caving, designed as a moment of conviviality and fraternity between cavers and locals!

During the whole weekend: refreshment bar, sandwich sales and cake sales by students from the EDSEDS 46 to fund a T-shirt project.

Also on site all weekend, equipment sales and repairs :

PROTEUS SHOP: The store will be present all weekend with a stand selling equipment.

LA CORDO D?EN HAUT: Bestard climbing shoes, mountain boots and canyoning shoes resoiling service

L’événement 2° Rassemblement des spéléologues de la Braunhie Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Labastide-Murat