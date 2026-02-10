Les mystère de l’eau et du vivant de la vallée du Célé Fête de l’eau Célé’té ! Caniac-du-Causse

Les mystère de l’eau et du vivant de la vallée du Célé

En plein cœur du site Natura 2000 de la “Basse vallée du Célé”, venez découvrir un patrimoine naturel remarquable et sensible ! Au cours de cette randonnée de 4 km, vous en saurez plus sur le parcours mystérieux de l’eau sous et sur terre, la faune et la flore très particulières de cette vallée. Vous découvrirez les actions de préservation mises en place dans la cadre du réseau européen Natura 2000 et les travaux de recherche sur l’hydrogéologie du Célé.

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie

English :

At the heart of the Basse Vallée du Célé Natura 2000 site, come and discover a remarkable and sensitive natural heritage! During this 4 km hike, you’ll learn more about the mysterious path of water above and below ground, and the very special flora and fauna of this valley

