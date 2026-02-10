Les abeilles, dessinatrices de cartes géologiques Balade en territoire apicole

Caniac-du-Causse Lot

Gratuit

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

2026-05-24

Il existe une multitude de goûts et de variétés de miels, tous dépendants des fleurs butinées

Il existe une multitude de goûts et de variétés de miels, tous dépendants des fleurs butinées. Ces fleurs sont produites par des plantes qui ne poussent parfois que sur certains sols. Ainsi, d’une certaine façon, la géologie est la première composante du goût d’un miel. Suivez les pas de Romain et Olivier, géologue et apiculteur, pour une balade à deux voix.

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie

English :

There are a multitude of tastes and varieties of honey, all dependent on the flowers harvested

