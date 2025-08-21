SUR LES PAS DE M. HULOT Saint-Nazaire Loire-Atlantique

SUR LES PAS DE M. HULOT

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR SUR LES PAS DE M. HULOT 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

A travers cette boucle de près de 13 km, découvrez le quartier de Saint-Marc-sur-Mer et marchez dans les pas du réalisateur Jacques Tati qui réalisa ici le film Les Vacances de Monsieur Hulot .

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-mer/saint-marc-sur-mer-et-la-plage-de-monsieur-hulot/

English :

Through this 13 km loop, discover the district of Saint-Marc-sur-Mer and walk in the footsteps of the director Jacques Tati who made the film Les Vacances de Monsieur Hulot here.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem fast 13 km langen Rundweg das Viertel Saint-Marc-sur-Mer und wandeln Sie auf den Spuren des Regisseurs Jacques Tati, der hier den Film Les Vacances de Monsieur Hulot (Die Ferien des Monsieur Hulot) drehte.

Italiano :

Attraverso questo anello di 13 km, scoprite il quartiere di Saint-Marc-sur-Mer e camminate sulle tracce del regista Jacques Tati che qui girò il film Les Vacances de Monsieur Hulot .

Español :

A través de este bucle de 13 km, descubra el barrio de Saint-Marc-sur-Mer y camine tras las huellas del director Jacques Tati, que rodó aquí la película Las vacaciones de Monsieur Hulot .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire