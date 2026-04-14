OSER REUSSIR, Paroles d’entrepreneurs, à confirmer, Saint-Nazaire
OSER REUSSIR, Paroles d’entrepreneurs, à confirmer, Saint-Nazaire mardi 28 avril 2026.
OSER REUSSIR, Paroles d’entrepreneurs Mardi 28 avril, 18h00 à confirmer Loire-Atlantique
Entrée payante, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00
Au programme :
Une table ronde animée par Marie ELOY
5 entrepreneurs qui partagent sans filtre leurs parcours
Un afterwork pour échanger, connecter et prolonger l’énergie
Une soirée pour celles et ceux qui veulent avancer, différemment !
28 avril dès 18h
Stade Pierre de Coubertin – Saint-Nazaire
️ Inscriptions ouvertes, alors faites partie de l’expérience sans plus attendre, les places sont limitées
à confirmer 44600 Saint-Nazaire 44600 Villeneuve Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/oser-pleniere-ouverte-avec-le-cjd-saint-nazaire-loire-et-mer »}]
Le CJD Saint Nazaire Loire et Mer vous donne rendez-vous le 28 avril prochain pour une soirée innovante, avec une promesse simple : vous inspirer, vous bousculer… et peut-être déclencher le déclic !
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