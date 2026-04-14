OSER REUSSIR, Paroles d’entrepreneurs, à confirmer, Saint-Nazaire

OSER REUSSIR, Paroles d’entrepreneurs Mardi 28 avril, 18h00 à confirmer Loire-Atlantique

Entrée payante, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00

Au programme :

Une table ronde animée par Marie ELOY

5 entrepreneurs qui partagent sans filtre leurs parcours

Un afterwork pour échanger, connecter et prolonger l’énergie

Une soirée pour celles et ceux qui veulent avancer, différemment !

28 avril dès 18h

Stade Pierre de Coubertin – Saint-Nazaire

️ Inscriptions ouvertes, alors faites partie de l’expérience sans plus attendre, les places sont limitées

à confirmer 44600 Saint-Nazaire 44600 Villeneuve Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/oser-pleniere-ouverte-avec-le-cjd-saint-nazaire-loire-et-mer »}]

Le CJD Saint Nazaire Loire et Mer vous donne rendez-vous le 28 avril prochain pour une soirée innovante, avec une promesse simple : vous inspirer, vous bousculer… et peut-être déclencher le déclic !