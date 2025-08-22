VELIDEALE Saint-Nazaire Loire-Atlantique

VELIDEALE

VELIDEALE 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 90000.0 Tarif :

Bienvenue dans la Vélidéale, un itinéraire cyclo-positif de 638 km de Royère-de-Vassivière jusqu’à Saint-Nazaire!

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velideale +33 2 40 22 40 65

English :

Welcome to the Vélidéale, a 638 km cyclo-positive route from Royère-de-Vassivière to Saint-Nazaire!

Deutsch :

Willkommen auf der Vélidéale, einer 638 km langen Fahrrad-Positivroute von Royère-de-Vassivière bis Saint-Nazaire!

Italiano :

Benvenuti alla Vélidéale, un percorso ciclistico positivo di 638 km da Royère-de-Vassivière a Saint-Nazaire!

Español :

Bienvenido a la Vélidéale, una ruta de ciclismo positivo de 638 km entre Royère-de-Vassivière y Saint-Nazaire

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par eSPRIT Pays de la Loire