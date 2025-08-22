Sur les pas de Racan Randonnée en Nord-Touraine Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Sur les pas de Racan Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Sur les pas de Racan Randonnée en Nord-Touraine Parking de l’espace Multimédia 37370 Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11900.0 Tarif :

Le circuit Sur les pas de Racan à Saint-Paterne-Racan est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église paroissiale et le majestueux château de la Roche-Racan qui est ouvert à la visite l’été.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : In the footsteps of Racan Hiking in Nord-Touraine

The Sur les pas de Racan trail in Saint-Paterne-Racan is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the parish church and the majestic Château de la Roche-Racan, which is open to visitors in summer.

Deutsch : Auf den Spuren von Racan Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Sur les pas de Racan in Saint-Paterne-Racan ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Pfarrkirche und das majestätische Schloss La Roche-Racan, das im Sommer zur Besichtigung

Italiano :

Il sentiero Sulle orme di Racan a Saint-Paterne-Racan è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa parrocchiale e il maestoso Château de la Roche-Racan, aperto ai visitatori in estate.

Español : Tras las huellas de Racan Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Tras las huellas de Racan de Saint-Paterne-Racan está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia parroquial y el majestuoso castillo de la Roche-Racan, abierto a los visitantes en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire