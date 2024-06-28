Sur les pas de Saint-François de Sales Annecy Haute-Savoie

Sur les pas de Saint-François de Sales Annecy Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sur les pas de Saint-François de Sales

Sur les pas de Saint-François de Sales Rue de la Providence 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcourir les rues et ruelles du vieil Annecy, c’est un peu suivre François de Sales et Jeanne de Chantal dans les rues de la « Nessy » du dix-septième siècle où se côtoyaient déjà commerçants, paysans, artisans et ménagères.

https://onelink.to/viannecy +33 4 50 45 00 33

English :

To walk through the streets and alleys of old Annecy is to follow François de Sales and Jeanne de Chantal in the streets of the « Nessy » of the seventeenth century where merchants, farmers, craftsmen and housewives already lived together.

Deutsch :

Wenn man durch die Straßen und Gassen des alten Annecy geht, folgt man ein wenig François de Sales und Jeanne de Chantal in die Straßen der « Nessy » des siebzehnten Jahrhunderts, in der schon damals Händler, Bauern, Handwerker und Hausfrauen zusammenlebten.

Italiano :

Camminare per le strade e i vicoli della vecchia Annecy è come seguire François de Sales e Jeanne de Chantal nelle strade della « Nessy » del XVII secolo, dove già si incrociavano mercanti, contadini, artigiani e casalinghe.

Español :

Pasear por las calles y callejones de la antigua Annecy es como seguir a François de Sales y Jeanne de Chantal por las calles de la « Nessy » del siglo XVII, donde ya se codeaban comerciantes, agricultores, artesanos y amas de casa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme