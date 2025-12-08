Sur les pas des contrebandiers Charquemont Doubs
Sur les pas des contrebandiers Charquemont Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sur les pas des contrebandiers A pieds Très difficile
Sur les pas des contrebandiers La Combe Saint-Pierre, Charquemont 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13390.0 Tarif :
Randonnée incontournable dans la haute vallée du Doubs, sauvage aux paysages grandioses, et immersion dans l’histoire de la contrebande.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1587
English :
A must-do hike in the upper Doubs valley, a wilderness of grandiose landscapes, and an immersion in the history of smuggling.
Deutsch :
Unumgängliche Wanderung durch das obere Doubs-Tal, wild mit grandiosen Landschaften, und Eintauchen in die Geschichte des Schmuggels.
Italiano :
Una passeggiata imperdibile nell’alta valle del Doubs, con i suoi paesaggi selvaggi e grandiosi, e un’immersione nella storia del contrabbando.
Español :
Un paseo imprescindible por el alto valle del Doubs, con sus paisajes salvajes y grandiosos, y una inmersión en la historia del contrabando.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data