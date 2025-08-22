Thézac, balade dans les coteaux du Quercy Thézac Lot-et-Garonne

Thézac, balade dans les coteaux du Quercy A pieds Très facile

Thézac, balade dans les coteaux du Quercy 47370 Thézac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5300.0 Tarif :

Ce petit circuit très facile emprunte quelques chemins du GR 652, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, via Le Puy-en-Velay. Il fera le bonheur des familles à travers les vignobles des vins du Tsar et les bois typiques des zones boisées des coteaux du Quercy.

+33 5 53 66 14 14

English : Thézac, balade dans les coteaux du Quercy

This small and very easy circuit takes some of the paths of the GR 652, the way to Santiago de Compostela, via Le Puy-en-Velay. It will delight families through the vineyards of the Tsar’s wines and the typical wooded areas of the Quercy hillsides.

Deutsch : Thézac, balade dans les coteaux du Quercy

Dieser kleine, sehr leichte Rundweg führt über einige Wege des GR 652, des Jakobswegs nach Santiago de Compostela über Le Puy-en-Velay. Er wird Familien viel Freude bereiten, da er durch die Weinberge der Zarenweine und die typischen Wälder der bewaldeten Gebiete an den Hängen des Quercy führt.

Italiano :

Questo breve e facile circuito segue alcuni dei sentieri del GR 652, il cammino di Santiago de Compostela, passando per Le Puy-en-Velay. Le famiglie saranno deliziate dai vigneti dei vini Czar e dai boschi tipici delle colline del Quercy.

Español : Thézac, balade dans les coteaux du Quercy

Este corto y fácil circuito sigue algunos de los caminos del GR 652, la ruta a Santiago de Compostela, pasando por Le Puy-en-Velay. Hará las delicias de las familias a través de los viñedos de los vinos Czar y los bosques típicos de las laderas del Quercy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine