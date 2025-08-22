Thézac, la légende du vin du Tsar A pieds Très facile

Thézac, la légende du vin du Tsar 47370 Thézac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6700.0 Tarif :

Cette balade très facile démarre du parking de la cave, traverse des vignobles et pénètre sous les ombrages apaisants de la forêt du Verdus.

+33 5 53 66 14 14

English : Thézac, la légende du vin du Tsar

This very easy walk starts from the car park of the winery, crosses vineyards and enters the soothing shadows of the Verdus forest.

Deutsch : Thézac, la légende du vin du Tsar

Diese sehr leichte Wanderung beginnt am Parkplatz des Weinkellers, führt durch Weinberge und dringt in den beruhigenden Schatten des Verdus-Waldes ein.

Italiano :

Questa passeggiata molto facile parte dal parcheggio della cantina, attraversa i vigneti e si addentra nell’ombra rilassante della foresta di Verdus.

Español : Thézac, la légende du vin du Tsar

Este paseo, muy fácil, parte del aparcamiento de la bodega, atraviesa los viñedos y se adentra en las relajantes sombras del bosque de Verdus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine