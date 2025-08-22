Thézac, la légende du « vin du Tsar » Thézac Lot-et-Garonne
Thézac, la légende du « vin du Tsar » Thézac Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Thézac, la légende du vin du Tsar A pieds Très facile
Thézac, la légende du vin du Tsar 47370 Thézac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 6700.0 Tarif :
Cette balade très facile démarre du parking de la cave, traverse des vignobles et pénètre sous les ombrages apaisants de la forêt du Verdus.
Très facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thézac, la légende du vin du Tsar
This very easy walk starts from the car park of the winery, crosses vineyards and enters the soothing shadows of the Verdus forest.
Deutsch : Thézac, la légende du vin du Tsar
Diese sehr leichte Wanderung beginnt am Parkplatz des Weinkellers, führt durch Weinberge und dringt in den beruhigenden Schatten des Verdus-Waldes ein.
Italiano :
Questa passeggiata molto facile parte dal parcheggio della cantina, attraversa i vigneti e si addentra nell’ombra rilassante della foresta di Verdus.
Español : Thézac, la légende du vin du Tsar
Este paseo, muy fácil, parte del aparcamiento de la bodega, atraviesa los viñedos y se adentra en las relajantes sombras del bosque de Verdus.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine