Touques, le long du Haras de Meautry Touques Calvados

Durée : 60 Distance : 3800.0 Tarif :

Touques est l’une des plus anciennes villes du Pays d’Auge qui a conservé un patrimoine exceptionnel, parmi lequel ses maisons à pans de bois, ses églises et le célèbre Haras de Meautry, construit en 1875 autour d’un manoir datant des XVIe et XVII siècles et classé aux Monuments historiques.

Départ Mairie, Place Lemercier 14800 Touques

English : Touques, le long du Haras de Meautry

Discover Touques through its woods stretching up to the Coquetière, but also through its Medieval centre and churches.

Deutsch :

Touques ist eine der ältesten Städte des Pays d’Auge, die ein außergewöhnliches Kulturerbe bewahrt hat, darunter ihre Fachwerkhäuser, Kirchen und das berühmte Gestüt Haras de Meautry, das 1875 um ein Herrenhaus aus dem 16. und 17. Jahrhundert herum erbaut wurde und unter Denkmalschutz steht.

Start: Rathaus, Place Lemercier 14800 Touques

Italiano :

Touques è una delle città più antiche del Pays d’Auge e ha conservato un patrimonio eccezionale, tra cui case a graticcio, chiese e il famoso Haras de Meautry, costruito nel 1875 intorno a un maniero del XVI e XVII secolo e classificato come Monumento Storico.

Punto di partenza: Municipio, Place Lemercier 14800 Touques

Español :

Touques es una de las ciudades más antiguas del Pays d’Auge y ha conservado un patrimonio excepcional, con casas con entramado de madera, iglesias y el famoso Haras de Meautry, construido en 1875 en torno a una casa solariega de los siglos XVI y XVII y catalogado como Monumento Histórico.

Punto de partida: Ayuntamiento, Place Lemercier 14800 Touques

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme