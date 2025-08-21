Tour Charente VTT, tronçon 24 Saint-Médard Lamérac Saint-Médard Charente

Tour Charente VTT, tronçon 24 Saint-Médard Lamérac

Tour Charente VTT, tronçon 24 Saint-Médard Lamérac 16300 Saint-Médard Charente Nouvelle-Aquitaine

Sillonner les terres agricoles et partez à la rencontre du Château de Barbezieux. Ce tracé, très apprécié des randonneurs pour son relief plat, vous montrera ce qu’il y a de plus beau en Charente des vestiges historiques, de la nature et du terroir.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 78 91 04

Wind your way through farmland to the Château de Barbezieux. This route, much appreciated by hikers for its flat terrain, will show you the best of Charente: historic remains, nature and local produce.

Durchqueren Sie das Agrarland und machen Sie sich auf den Weg zum Schloss von Barbezieux. Diese Strecke, die wegen ihres flachen Reliefs bei Wanderern sehr beliebt ist, zeigt Ihnen das Schönste, was die Charente zu bieten hat: historische Relikte, Natur und Regionalität.

Percorrete la strada attraverso i terreni agricoli e raggiungete il castello di Barbezieux. Questo percorso, molto amato dagli escursionisti per il suo terreno pianeggiante, vi farà scoprire il meglio della Charente: vestigia storiche, natura e prodotti locali.

Atraviese las tierras de cultivo hasta llegar al castillo de Barbezieux. Esta ruta, muy apreciada por los senderistas por su terreno llano, le mostrará lo mejor de la Charente: vestigios históricos, naturaleza y productos locales.

