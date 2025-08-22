Tour des Préhez Hauts de Bienne Jura

Les Préhez 53V En VTT assistance électrique Facile

Les Préhez 53V Morbier Les Marais 39400 Morbier Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7250.0 Tarif :

Au fur et à mesure de l’itinéraire, vous pourrez admirer les paysages ouverts sur de grandes étendues, typiquement haut-jurassiens. En chemin, remarquez les fermes jurassiennes et les puits ou citernes. Point d’intérêt à proximité La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La plaine des Marais et le site du Glacier, réputés pour leurs pistes de ski de fond l’hiver Station de ski alpin familiale Les Gentianes Ludy Park VTT (à coté du stade des Marais) Départ Sta

Facile

https://www.jura-outdoor.com/trek/111

English :

As you go along, you will be able to admire the open landscapes on large expanses, typically Haute-Jurassie. Along the way, notice the Jura farms and the wells or cisterns. Nearby points of interest La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) The plain of the Marais and the site of the Glacier, renowned for their cross-country ski trails in winter Family ski resort Les Gentianes Ludy Park VTT (next to the Marais stadium) Departure Sta

Deutsch :

Im Verlauf der Route können Sie die für das Hochjura typischen weiten, offenen Landschaften bewundern. Achten Sie unterwegs auf die jurassischen Bauernhöfe und die Brunnen oder Zisternen. Sehenswürdigkeiten in der Nähe Die Käserei von Morbier-Grande -Rivière (königliche Straße) Die Ebene von Les Marais und der Standort des Gletschers, die für ihre Langlaufloipen im Winter bekannt sind Familienskistation Les Gentianes Ludy Park VTT (neben dem Stadion von Les Marais) Start: Sta

Italiano :

Man mano che il percorso procede, si potranno ammirare i grandi paesaggi aperti, tipici dell’Haut-Jurassien. Lungo il percorso, notate le fattorie del Giura e i pozzi o le cisterne. Punti di interesse nelle vicinanze La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La piana del Marais e il sito del Ghiacciaio, rinomati per le loro piste di sci di fondo in inverno Les Gentianes stazione sciistica per famiglie Ludy Park VTT (accanto allo stadio del Marais) Partenza: Sta

Español :

A medida que avance la ruta, podrá admirar los amplios paisajes abiertos, típicamente haut-jurassienses. Por el camino, fíjese en las granjas del Jura y en los pozos o aljibes. Puntos de interés cercanos La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La llanura del Marais y el paraje del Glaciar, famosos por sus pistas de esquí de fondo en invierno La estación de esquí familiar de Les Gentianes Ludy Park VTT (junto al estadio del Marais) Salida: Sta

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data