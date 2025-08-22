Tour équestre du Morvan Avallon Yonne

Tour équestre du Morvan A cheval Difficulté moyenne

Tour équestre du Morvan Gare 89200 Avallon Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 600000.0 Tarif :

Attention activité pour personnes très à cheval ! Ici la nature est omniprésente, les paysages bocages, forêts et collines sillonneront votre parcours. Pour les pauses pique nique lacs et rivières vous serviront de décor. 600km ont été balisé pour votre plus grand plaisir et les hébergeurs sur le parcours accueillent cavaliers et montures comme il se doit.

http://tourisme.parcdumorvan.org/ +33 3 86 78 79 57

English :

Beware, this is an activity for very horsy people! Here, nature is omnipresent, with hedged farmlands, forests and hills criss-crossing the route. For picnic breaks, lakes and rivers provide the backdrop. 600km have been signposted for your enjoyment, and accommodation along the way welcomes riders and mounts as it should.

Deutsch :

Achtung Aktivität für Personen, die sehr viel reiten! Die Natur ist hier allgegenwärtig, die Landschaft ist geprägt von Hainen, Wäldern und Hügeln, die Ihren Weg kreuzen. Für die Picknickpausen dienen Seen und Flüsse als Kulisse. 600 km wurden zu Ihrem Vergnügen markiert und die Unterkünfte entlang der Strecke heißen Reiter und Pferde herzlich willkommen.

Italiano :

Attenzione, questa è un’attività per cavalieri molto appassionati! La natura è onnipresente qui, con campi coltivati a siepe, foreste e colline che attraversano il percorso. Per le pause picnic, laghi e fiumi fanno da sfondo. 600 km sono stati segnalati per il vostro divertimento e le strutture ricettive lungo il percorso accolgono cavalieri e cavalcature come si deve.

Español :

Cuidado, es una actividad para jinetes muy entusiastas La naturaleza está omnipresente aquí, con tierras de labranza cercadas, bosques y colinas que cruzan la ruta. Para las pausas de picnic, lagos y ríos sirven de telón de fondo. Se han señalizado 600 km para su disfrute, y los alojamientos a lo largo del camino acogen a jinetes y monturas como es debido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data