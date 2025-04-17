Trail d’Aqui Bozouls Bozouls Aveyron
Trail d’Aqui Bozouls Bozouls Aveyron vendredi 1 août 2025.
Trail d’Aqui Bozouls
Trail d’Aqui Bozouls Parking 12340 Bozouls Aveyron Occitanie
16.5 km D+ 550m ** Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté ! 12 % route 43 % chemin large 45 % monotrace 100 % bonheur
English :
16.5 km D+ 550m ** Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom! 12 % road 43 % wide track 45 % single-track 100 % happiness
Deutsch :
16.5 km D+ 550m ** Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit! 12 % Straße 43 % breiter Weg 45 % einspurig 100 % Glück
Italiano :
16.5 km D+ 550m ** Correte quando ne avete voglia? Correre con chi si vuole? Lasciarsi guidare? Correte in piena libertà! 12 % strada 43 % pista larga 45 % single-track 100 % felicità
Español :
16.5 km D+ 550m ** ¿Corres cuando te apetece? ¿Corre con quien quieras? ¿Te dejas guiar? ¡Corre con total libertad! 12 % carretera 43 % pista ancha 45 % pista única 100 % felicidad
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par ADT Aveyron