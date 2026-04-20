Spectacle familial les Tony rue Elie Plégat Bozouls
Spectacle familial les Tony rue Elie Plégat Bozouls mardi 21 avril 2026.
Bozouls
Spectacle familial les Tony
rue Elie Plégat Salle Cardabelle Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Au programme numéros de grande illusion, jongleries, acrobaties, sketches comiques, sans oublier la participation de Lucky, chien comédien.
Entre rêve, émotion, humour et poésie, ce spectacle propose un moment accessible à tous les publics.
Avec le soutien de l’APE de l’école Arsène Ratier, la compagnie Les Tony présentera un spectacle acrobatique et familial à la salle Cardabelle.
Rendez-vous le mardi 21 avril à 20h30 pour une soirée à partager en famille.
Buvette assurée par l’APE à l’entracte. 6 .
rue Elie Plégat Salle Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 40 15 47 99
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English :
On the program: grand illusion acts, juggling, acrobatics, comedy sketches, not forgetting the participation of Lucky, the comedy dog.
L’événement Spectacle familial les Tony Bozouls a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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