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Spectacle familial les Tony rue Elie Plégat Bozouls

Spectacle familial les Tony rue Elie Plégat Bozouls

Spectacle familial les Tony rue Elie Plégat Bozouls mardi 21 avril 2026.

Lieu : rue Elie Plégat

Adresse : Salle Cardabelle

Ville : 12340 Bozouls

Département : Aveyron

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Bozouls

Spectacle familial les Tony

rue Elie Plégat Salle Cardabelle Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Au programme numéros de grande illusion, jongleries, acrobaties, sketches comiques, sans oublier la participation de Lucky, chien comédien.
Entre rêve, émotion, humour et poésie, ce spectacle propose un moment accessible à tous les publics.
Avec le soutien de l’APE de l’école Arsène Ratier, la compagnie Les Tony présentera un spectacle acrobatique et familial à la salle Cardabelle.
Rendez-vous le mardi 21 avril à 20h30 pour une soirée à partager en famille.
Buvette assurée par l’APE à l’entracte. 6  .

rue Elie Plégat Salle Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 40 15 47 99 

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English :

On the program: grand illusion acts, juggling, acrobatics, comedy sketches, not forgetting the participation of Lucky, the comedy dog.

L’événement Spectacle familial les Tony Bozouls a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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