Spectacle familial les Tony rue Elie Plégat Bozouls

Bozouls

Spectacle familial les Tony

rue Elie Plégat Salle Cardabelle Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Au programme numéros de grande illusion, jongleries, acrobaties, sketches comiques, sans oublier la participation de Lucky, chien comédien.

Entre rêve, émotion, humour et poésie, ce spectacle propose un moment accessible à tous les publics.

Avec le soutien de l’APE de l’école Arsène Ratier, la compagnie Les Tony présentera un spectacle acrobatique et familial à la salle Cardabelle.

Rendez-vous le mardi 21 avril à 20h30 pour une soirée à partager en famille.

Buvette assurée par l’APE à l’entracte. 6 .

rue Elie Plégat Salle Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 40 15 47 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: grand illusion acts, juggling, acrobatics, comedy sketches, not forgetting the participation of Lucky, the comedy dog.

L’événement Spectacle familial les Tony Bozouls a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)