V-lot by Veloclic Fontanes Lot

V-lot by Veloclic 355 avenue Pièce Grande 46230 Fontanes Lot Occitanie

Découvrez le Lot et ses richesses, d’une manière ludique et originale en Vélo à Assistance Electrique (VAE/e-bike) !

Entre amis, en famille, V-lot vous propose un large choix de vélos VAE, VTC , VTT, vélos enfants, remorques, sièges bébé..

https://www.v-lot.fr/ +33 5 65 35 83 20

English :

Discover the Lot and its riches, in a fun and original way, on an electrically-assisted bicycle (VAE/e-bike)!

With friends or family, V-lot offers you a wide choice of VAE bikes, VTC bikes, mountain bikes, children’s bikes, trailers, baby seats…

Deutsch :

Entdecken Sie das Lot und seine Schätze auf spielerische und originelle Weise mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (VAE/e-bike)!

Ob mit Freunden oder der Familie, V-lot bietet Ihnen eine große Auswahl an Fahrrädern mit Elektroantrieb, Mountainbikes, Kinderfahrrädern, Anhängern, Kindersitzen…

Italiano :

Scoprite il Lot e tutto ciò che ha da offrire, in modo divertente e originale, su una bicicletta a pedalata assistita (VAE/e-bike)!

Che siate in compagnia o in famiglia, V-lot vi offre un’ampia scelta di biciclette VAE, VTC, mountain bike, biciclette per bambini, rimorchi, seggiolini per bambini, ecc.

Español :

¡Descubra el Lot y todo lo que le ofrece, de forma divertida y original, en una bicicleta con asistencia eléctrica (VAE/e-bike)!

Ya sea con amigos o en familia, V-lot le ofrece una amplia selección de bicicletas VAE, bicicletas VTC, bicicletas de montaña, bicicletas para niños, remolques, sillas para bebés, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot