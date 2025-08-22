V-lot by Veloclic Fontanes Lot
V-lot by Veloclic
V-lot by Veloclic 355 avenue Pièce Grande 46230 Fontanes Lot Occitanie
Découvrez le Lot et ses richesses, d’une manière ludique et originale en Vélo à Assistance Electrique (VAE/e-bike) !
Entre amis, en famille, V-lot vous propose un large choix de vélos VAE, VTC , VTT, vélos enfants, remorques, sièges bébé..
https://www.v-lot.fr/ +33 5 65 35 83 20
English :
Discover the Lot and its riches, in a fun and original way, on an electrically-assisted bicycle (VAE/e-bike)!
With friends or family, V-lot offers you a wide choice of VAE bikes, VTC bikes, mountain bikes, children’s bikes, trailers, baby seats…
Deutsch :
Entdecken Sie das Lot und seine Schätze auf spielerische und originelle Weise mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (VAE/e-bike)!
Ob mit Freunden oder der Familie, V-lot bietet Ihnen eine große Auswahl an Fahrrädern mit Elektroantrieb, Mountainbikes, Kinderfahrrädern, Anhängern, Kindersitzen…
Italiano :
Scoprite il Lot e tutto ciò che ha da offrire, in modo divertente e originale, su una bicicletta a pedalata assistita (VAE/e-bike)!
Che siate in compagnia o in famiglia, V-lot vi offre un’ampia scelta di biciclette VAE, VTC, mountain bike, biciclette per bambini, rimorchi, seggiolini per bambini, ecc.
Español :
¡Descubra el Lot y todo lo que le ofrece, de forma divertida y original, en una bicicleta con asistencia eléctrica (VAE/e-bike)!
Ya sea con amigos o en familia, V-lot le ofrece una amplia selección de bicicletas VAE, bicicletas VTC, bicicletas de montaña, bicicletas para niños, remolques, sillas para bebés, etc.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot