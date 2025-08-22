Varennes par le chemin d’interprétation Varennes-sur-Allier Allier

Varennes par le chemin d’interprétation

Varennes par le chemin d’interprétation Départ place de l’Hôtel-de-Ville 03150 Varennes-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre avec dépliant à retirer à l’office de tourisme. Découverte ludique et interactive de la cité.

English :

Free visit with leaflet to be collected at the tourist office. Fun and interactive discovery of the city.

Deutsch :

Freie Besichtigung mit Faltblatt, das im Tourismusbüro erhältlich ist. Spielerische und interaktive Entdeckung der Stadt.

Italiano :

Visita autoguidata con opuscolo da ritirare presso l’ufficio turistico. Una scoperta divertente e interattiva della città.

Español :

Visita autoguiada con folleto que se recoge en la oficina de turismo. Descubrimiento divertido e interactivo de la ciudad.

