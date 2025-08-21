Véloroute Le Canal d’Orléans à vélo Orléans Loiret

Véloroute Le Canal d’Orléans à vélo En VTC

Véloroute Le Canal d’Orléans à vélo 1 Chemin de Halage 45000 Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 360 Distance : 80000.0 Tarif :

Le Canal d’Orléans à vélo, la nouvelle véloroute dans le Loiret de 80km qui permet de relier Orléans à Châlette-sur-Loing. Le parcours, résolument à l’écart des grands axes touristiques, serpente au fil des méandres du canal entre massifs forestiers avec la majestueuse Forêt d’Orléans, étangs…

https://www.loiretbalades.fr/fr/je-randonne/velo/canal-dorleans

English :

In 2025, the Canal d’Orléans à vélo project will cover a distance of 79 km, linking Châlette-sur-Loing to Orléans and providing a cycling loop of over 230 km along the Loire and Loiret canals, and via the Eurovéloroutes 6 la Loire à vélo and 3 la Scandibérique.

Deutsch :

Im Jahr 2025 wird das Projekt Canal d’Orléans à vélo 79 km lang sein und Châlette-sur-Loing mit Orléans verbinden, aber auch einen über 230 km langen Radrundkurs entlang der Loire und der Kanäle des Loiret sowie über die Eurovéloroutes 6 la Loire à vélo und 3 Scandibérique ermöglichen.

Italiano :

Nel 2025, il progetto Canal d’Orléans à vélo coprirà una distanza di 79 km, collegando Châlette-sur-Loing a Orléans e fornendo un anello ciclistico di oltre 230 km lungo i canali della Loira e del Loiret e attraverso gli Eurovéloroutes 6 la Loire à vélo e 3 la Scandibérique.

Español :

En 2025, el proyecto Canal d’Orléans à vélo cubrirá una distancia de 79 km, uniendo Châlette-sur-Loing a Orléans y proporcionando un bucle ciclista de más de 230 km a lo largo de los canales del Loira y del Loiret, y a través de las Eurovéloroutes 6 la Loire à vélo y 3 la Scandibérique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire