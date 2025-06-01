Villages de Meurthe-et-Moselle Voinemont Voinémont Meurthe-et-Moselle

Villages de Meurthe-et-Moselle Voinemont Voinémont Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Villages de Meurthe-et-Moselle Voinemont Adultes A pieds

Villages de Meurthe-et-Moselle Voinemont 3 Rue de l’Abbé Collet 54134 Voinémont Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle

Le village de Voinémont domine la vallée du Madon, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nancy. Si pour l’essentiel, celui-ci date des XVIIIème et XIXème siècle, on peut retrouver des dispositions plus anciennes avec des maisons qui reprennent l’implantation médiévale. L’itinéraire part de l’église et propose une sélection d’édifices tel que la maison avec la statue de St-Etienne, l’ancien presbytère, différentes fermes et les maisons des manouvriers.

http://www.caue54.com/archi_itineraire_detail.asp?Fiche=98&archive=0 +33 3 83 25 08 94

English :

Itinerary of the CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) of Meurthe-et-Moselle

The village of Voinémont overlooks the Madon valley, about twenty kilometres south of Nancy. If for the most part it dates from the 18th and 19th centuries, one can find older arrangements with houses that take up the medieval layout. The itinerary starts from the church and offers a selection of buildings such as the house with the statue of St. Stephen, the former presbytery, various farms and the houses of the labourers.

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle (Rat für Architektur, Stadtplanung und Umwelt)

Das Dorf Voinémont dominiert das Tal des Flusses Madon, etwa 20 km südlich von Nancy. Obwohl es im Wesentlichen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt, kann man auch ältere Anordnungen mit Häusern finden, die die mittelalterliche Anlage wieder aufgreifen. Die Route beginnt bei der Kirche und führt zu ausgewählten Gebäuden wie dem Haus mit der Statue des Heiligen Stephanus, dem ehemaligen Pfarrhaus, verschiedenen Bauernhöfen und den Häusern der Arbeiter.

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di architettura, urbanistica e ambiente) della Meurthe-et-Moselle

Il villaggio di Voinémont domina la valle del Madon, una ventina di chilometri a sud di Nancy. Sebbene la maggior parte del villaggio risalga al XVIII e XIX secolo, vi sono alcuni edifici più antichi, con case costruite nel periodo medievale. L’itinerario parte dalla chiesa e propone una selezione di edifici come la casa con la statua di Santo Stefano, l’ex presbiterio, varie fattorie e le case dei braccianti.

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle

El pueblo de Voinémont domina el valle del Madón, a unos veinte kilómetros al sur de Nancy. Aunque la mayor parte del pueblo data de los siglos XVIII y XIX, hay algunos edificios más antiguos con casas construidas en la época medieval. El itinerario parte de la iglesia y ofrece una selección de edificios como la casa con la estatua de San Esteban, el antiguo presbiterio, varias granjas y las casas de los labradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Système d’information touristique Lorrain