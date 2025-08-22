Visite interactive Baludik « Où est passé ma farine ? » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 1000.0 Tarif :
Les sites de visite de Mauges-sur- Loire Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay et le Musée des Métiers vous invitent à faire ce jeu de piste en famille ou entre amis.
http://www.caploire.fr/ +33 2 41 39 07 10
English :
The sites of visit of Mauges-sur-Loire Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay and the Museum of the Trades invite you to make this track game in family or between friends.
Deutsch :
Die Sehenswürdigkeiten von Mauges-sur- Loire: Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay und das Musée des Métiers laden Sie dazu ein, diese Schnitzeljagd mit der Familie oder mit Freunden zu machen.
Italiano :
I siti di Mauges-sur-Loire: Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay e il Musée des Métiers vi invitano a fare questa caccia al tesoro con la famiglia o gli amici.
Español :
Los lugares de Mauges-sur-Loire: Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay y el Musée des Métiers le invitan a realizar esta búsqueda del tesoro en familia o entre amigos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime