Visite interactive Baludik Où est passé ma farine ?

Visite interactive Baludik Où est passé ma farine ? 49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Les sites de visite de Mauges-sur- Loire Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay et le Musée des Métiers vous invitent à faire ce jeu de piste en famille ou entre amis.

http://www.caploire.fr/ +33 2 41 39 07 10

English :

The sites of visit of Mauges-sur-Loire Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay and the Museum of the Trades invite you to make this track game in family or between friends.

Deutsch :

Die Sehenswürdigkeiten von Mauges-sur- Loire: Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay und das Musée des Métiers laden Sie dazu ein, diese Schnitzeljagd mit der Familie oder mit Freunden zu machen.

Italiano :

I siti di Mauges-sur-Loire: Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay e il Musée des Métiers vi invitano a fare questa caccia al tesoro con la famiglia o gli amici.

Español :

Los lugares de Mauges-sur-Loire: Cap Loire, Le Moulin de l’Epinay y el Musée des Métiers le invitan a realizar esta búsqueda del tesoro en familia o entre amigos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime