Voie Verte du Sud Touraine Descartes Indre-et-Loire

Voie Verte du Sud Touraine En VTC

Voie Verte du Sud Touraine Rue Léveillé 37160 Descartes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Distance : 42000.0

La Voie Verte est un itinéraire en site propre dédié aux randonneurs et cyclistes, au cœur des vallées de la Creuse et de la Claise. Traversant 8 villages de caractère, elle permet la découverte du patrimoine du Sud Touraine. Des liaisons balisées la relient à La Celle-St-Avant, Loches et Tournon.

+33 2 47 92 42 20

English : South Touraine Greenway

The Voie Verte is an itinerary dedicated to hikers and cyclists, in the heart of the valleys of the Creuse and the Claise. Crossing 8 villages of character, it allows the discovery of the heritage of South Touraine. Signposted links connect it to La Celle-St-Avant, Loches and Tournon.

Deutsch : South Touraine Greenway

Die Voie Verte (Grüne Straße) ist eine Strecke auf eigener Trasse für Wanderer und Radfahrer im Herzen der Täler der Creuse und der Claise. Sie führt durch 8 charaktervolle Dörfer und ermöglicht die Entdeckung des Kulturerbes der Südtouraine. Es gibt ausgeschilderte Verbindungen nach La Celle-St-Ava

Italiano :

La Voie Verte è un percorso dedicato agli escursionisti e ai ciclisti, nel cuore delle valli della Creuse e della Claise. Attraversando 8 villaggi di carattere, permette di scoprire il patrimonio della Touraine del Sud. Ci sono collegamenti segnalati con La Celle-St-Avant, Loches e Tournon.

Español : Vía Verde del Sur de Turena

La Voie Verte es una ruta dedicada a los senderistas y ciclistas, en el corazón de los valles de Creuse y Claise. Atravesando 8 pueblos de carácter, permite descubrir el patrimonio de la Touraine Sur. Hay enlaces señalizados a La Celle-St-Avant, Loches y Tournon.

