Voie verte Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Manche

Voie verte Saint-Lô Condé-sur-Vire 50000 Saint-Lô Manche Normandie

Durée : 45 Distance : 12000.0 Tarif :

La courte distance qui sépare Saint-Lô de Condé-sur-Vire vous conduit à travers la partie la plus pittoresque de la vallée. Tout autour de vous des pâturages paisibles, des moutons, des chevaux, des haies pleines de fleurs sauvages. Et partout sur la route, des bars et des crêperies où l’on se régale des produits locaux.

English :

The short distance between Saint-Lô and Condé-sur-Vire leads you through the most picturesque part of the valley. All around you: peaceful pastures, sheep, horses, hedges full of wild flowers. And everywhere along the way, bars and crêperies where you can enjoy local products.

Deutsch :

Die kurze Strecke zwischen Saint-Lô und Condé-sur-Vire führt Sie durch den malerischsten Teil des Tals. Um Sie herum: friedliche Weiden, Schafe, Pferde, Hecken voller Wildblumen. Und überall auf der Straße: Bars und Crêperien, in denen Sie sich mit lokalen Produkten verwöhnen lassen können.

Italiano :

Il breve tragitto tra Saint-Lô e Condé-sur-Vire attraversa la parte più pittoresca della valle. Tutto intorno a voi: pascoli tranquilli, pecore, cavalli, siepi piene di fiori selvatici. E ovunque lungo il percorso, bar e crêperie dove gustare i prodotti locali.

Español :

La corta distancia entre Saint-Lô y Condé-sur-Vire le lleva por la parte más pintoresca del valle. A su alrededor: pastos tranquilos, ovejas, caballos, setos llenos de flores silvestres. Y por todas partes, a lo largo del camino, bares y creperías donde disfrutar de los productos locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme