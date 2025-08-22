VTT XC bleu La Galipette Autun Saône-et-Loire

VTT XC bleu La Galipette En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

VTT XC bleu La Galipette Champ de Tir Stade VTT XC 71400 Autun Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 859.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.autun.com/sortez-bougez/le-sport/la-base-de-loisirs/ +33 3 85 52 47 09

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data