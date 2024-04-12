Vues sur les vertes vallées Souleuvre en Bocage Calvados

Vues sur les vertes vallées LA GRAVERIE 14350 Souleuvre en Bocage Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 34200.0 Tarif :

Ce circuit accède au chemin des Bruyères sur les hauteurs de Bény-Bocage où un joli panorama se dégage. Il permet de rejoindre les circuits VTT de la vallée de la Souleuvre et des gorges de la Vire et invite les randonneurs à se plonger dans le vert du Bocage Normand.

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50

English : Vues sur les vertes vallées

This route leads to the Heather path on the heights of Bény-Bocage, offering a lovely panoramic view. It offers access to the mountain-biking routes of the Souleuvre valley and the Vire gorges and invites visitors to delve into Normandy’s verdant bocage.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt zum Chemin des Bruyères auf den Anhöhen von Bény-Bocage, wo sich ein schönes Panorama bietet. Er bietet Anschluss an die Mountainbike-Routen im Tal der Souleuvre und in den Schluchten der Vire und lädt Wanderer dazu ein, in das Grün der normannischen Bocage einzutauchen.

Italiano :

Questo percorso conduce allo Chemin des Bruyères sulle alture di Bény-Bocage, da cui si gode di un bellissimo panorama. Permette di unirsi ai circuiti di mountain bike della valle della Souleuvre e delle gole della Vire e invita gli escursionisti a immergersi nel verde del Bocage normanno.

Español :

Esta ruta conduce al Chemin des Bruyères en las alturas de Bény-Bocage, donde hay un hermoso panorama. Permite unirse a los circuitos de bicicleta de montaña del valle de la Souleuvre y de las gargantas del Vire e invita a los excursionistas a sumergirse en el verde del Bocage normando.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme