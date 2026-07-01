Informations pratiques

« Itinéraires de femmes » : visite commentée autour du temple de Calvisson 19 et 20 septembre Médiathèque de Calvisson Gard

Gratui. Limité à 25 personnes pour chaque visite guidée. La visite libre du temple est aussi possible et gratuite de 9H30 à 18H sans limitation du nombre de personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Itinéraires de femmes : visite commentée autour du temple de Calvisson

Dans le cadre du thème 2026, « Itinéraires de femmes », cette visite commentée mettra en lumière la place et le rôle des femmes dans l’histoire du protestantisme.

Le parcours débutera au temple de Calvisson, situé 4 rue du Temple, et mènera les visiteurs jusqu’à la place Jean-Cavalier, théâtre d’affrontements au XVIIIe siècle pendant les guerres de religion. Cette promenade permettra d’évoquer une période douloureuse de l’histoire locale, des débuts de la Réforme, vers 1520, à sa diffusion en Vaunage autour de 1560, jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV en 1685.

Le village de Calvisson, comme l’ensemble de la Vaunage, a en effet été profondément marqué par les guerres de religion.

Bâti entre 1818 et 1821 dans un style néoclassique, le temple de Calvisson a été construit sur l’emplacement de l’ancien temple, détruit après la révocation de l’édit de Nantes. Les plans ont été réalisés et la construction menée par Charles-Étienne Durand, architecte du département du Gard et ingénieur des Ponts et Chaussées à Nîmes. Il a également œuvré pour plusieurs temples gardois, notamment à Beauvoisin, Bernis, Lasalle et Vauvert, ainsi que pour le palais de justice de Nîmes. Il a participé à la restauration de la Maison Carrée et créé de nombreux lavoirs dans le département.

Très massif, le temple impressionne par sa hauteur, notamment depuis la rue Pradonne. Deux de ses façades ont été restituées dans leur présentation originelle, mettant en valeur l’esthétique de la pierre.

Des visites libres du temple seront également possibles de 9h30 à 18h, avec une exposition sur l’histoire du protestantisme et des explications à la demande.

Durée de la visite commentée : moins d’une heure, aller-retour compris.

Accessibilité : le temple est situé en haut de la rue du Temple. Le stationnement est possible sur les parkings gratuits du village. Il n’y a pas de transports en commun à l’intérieur du village. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est légèrement limitée par une marche de 4 cm à l’entrée.

Médiathèque de Calvisson Place des Halles, 30420 Calvisson, France Calvisson 30420 Gard Occitanie +33466371023 https://www.calvisson.com/bibliotheque Accessibilité : Situé en haut de la rue du Temple, le stationnement de véhicules est possible sur les parkings du village (tous gratuits). Pas de transports en commun dans leu village. Accessibilité PMR légèrement limitée (1 marche de 4 cms à l’entrée).

Accessibilité : Situé en haut de la rue du Temple, le stationnement de véhicules est possible sur les parkings du village (tous gratuits). Pas de transports en commun à l’intérieur du village. PMR (1…

Coste J.L.