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Visite libre du temple de Calvisson, Médiathèque de Calvisson, Calvisson

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Calvisson · Calvisson

Visite libre du temple de Calvisson, Médiathèque de Calvisson, Calvisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Calvisson
Adresse
Place des Halles, 30420 Calvisson, France
Ville
30420 Calvisson
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du temple de Calvisson 19 et 20 septembre Médiathèque de Calvisson Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement le temple et une exposition consacrée à l’histoire du protestantisme.
Des explications pourront être apportées à la demande pour accompagner votre visite.

Médiathèque de Calvisson Place des Halles, 30420 Calvisson, France Calvisson 30420 Gard Occitanie +33466371023 https://www.calvisson.com/bibliotheque Accessibilité : Situé en haut de la rue du Temple, le stationnement de véhicules est possible sur les parkings du village (tous gratuits). Pas de transports en commun dans leu village. Accessibilité PMR légèrement limitée (1 marche de 4 cms à l’entrée).
Visite libre du temple; exposition sur l’histoire du protestantisme et explications à la demande.

©Coste J.L.