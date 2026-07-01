Visite libre du temple de Calvisson, Médiathèque de Calvisson, Calvisson

Informations pratiques

Visite libre du temple de Calvisson 19 et 20 septembre Médiathèque de Calvisson Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement le temple et une exposition consacrée à l’histoire du protestantisme.

Des explications pourront être apportées à la demande pour accompagner votre visite.

Médiathèque de Calvisson Place des Halles, 30420 Calvisson, France Calvisson 30420 Gard Occitanie +33466371023 https://www.calvisson.com/bibliotheque Accessibilité : Situé en haut de la rue du Temple, le stationnement de véhicules est possible sur les parkings du village (tous gratuits). Pas de transports en commun dans leu village. Accessibilité PMR légèrement limitée (1 marche de 4 cms à l’entrée).

Visite libre du temple; exposition sur l’histoire du protestantisme et explications à la demande.

©Coste J.L.