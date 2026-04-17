It’s Beyoncé Bitch Party Marseille Avec Mami Watta Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
It’s Beyoncé Bitch Party Marseille Avec Mami Watta Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
It’s Beyoncé Bitch Party Marseille Avec Mami Watta
Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 de 23h30 à 5h30. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 23:30:00
fin : 2026-06-06 05:30:00
Date(s) :
2026-06-05
La Bitch Party revient à Marseille le vendredi 5 juin avec une édition IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY avec Mami WattaLgbt
La BITCH PARTY revient à Marseille le vendredi 5 juin avec une édition IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY !
On se retrouve au Cabaret Aléatoire avec tous les tubes de Beyoncé et le meilleur de la pop pendant toute la nuit.
Music by Adrien Toma
Guests MAMI WATTA (gagnante Drag Race France All Stars) et Vanessa Chardonnay.
Cadeaux à gagner pendant la Lipsync Battle en partenariat avec Deezer !
BEFORE OFFICIEL à La Dégaine.
En partenariat avec Fun Radio Marseille qui vous offrira des places sur ses réseaux. .
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Bitch Party returns to Marseille on Friday June 5th with an IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY featuring Mami Watta
L’événement It’s Beyoncé Bitch Party Marseille Avec Mami Watta Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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