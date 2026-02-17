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Ivan Tsarevitch et la princesse changeante film d’animation Cinéma Le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

samedi 24 octobre 2026 · Cinéma Le Palace · Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cinéma Le Palace
Adresse
3 Place du Pilori
Ville
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Département
Mayenne
Tarif
4.5 4.5

Château-Gontier-sur-Mayenne

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante film d’animation

Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Ensemble, les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers dans 4 histoires.

*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)

durée 1h15

tarif 4,50 €

Réservation en direct au Cinéma Le Palace   .

Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52  contact@le-carre.org

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English :

Every night, a girl, a boy, and an old projectionist meet up at a movie theater that seems abandoned but is full of wonders.

L’événement Ivan Tsarevitch et la princesse changeante film d’animation Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE

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