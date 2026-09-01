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AGENDA · Le Monteil

J.E.P. Château de Durianne Château de Durianne Le Monteil

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Durianne · Le Monteil

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Château de Durianne
Adresse
13 rue du Séquoia
Ville
43700 Le Monteil
Département
Haute-Loire
Tarif

Le Monteil

J.E.P. Château de Durianne

Château de Durianne 13 rue du Séquoia Le Monteil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 16:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Déambulation patrimoniale. Rendez-vous sur la place de Durianne pour une déambulation commentée dans le hameau. Cette promenade permettra de découvrir l’histoire, l’architecture et le paysage de ce site remarquable.
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Château de Durianne 13 rue du Séquoia Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 90 36 

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English :

Heritage Walk. Meet at Durianne Square for a guided walk through the hamlet. This walk will allow you to discover the history, architecture, and landscape of this remarkable site.

L’événement J.E.P. Château de Durianne Le Monteil a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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