J.E.P. Château de Guirbaden Mollkirch
dimanche 20 septembre 2026 · Mollkirch
Informations pratiques
Mollkirch
J.E.P. Château de Guirbaden
Mollkirch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans l’ambiance médiévale avec l’association ‘Sauver le Guirbaden’ campement, démonstrations avec le chevalier, outils des bâtisseurs, jeux de piste et en bois, exposition de photos anciennes. Petite restauration et boissons sur place.
Edifié entre le X° et le XIII° siècle, entouré par la forêt vosgienne, le Guirbaden se trouve à 1 km du village de Mollkirch, sur les collines dominant la Vallée de la Bruche. Il est le plus étendu des châteaux d’Alsace (2 hectares) et certainement aussi l’un des plus anciens.
L’association Sauver le Guirbaden , née en avril 2015, propose un riche programme pour les Journées européennes du patrimoine
– Campement médiéval avec habillage du chevalier à 11h, 13h et 15h,
– Démonstration de calligraphie médievale
– L’art de tissage de galons
– Exposition d’outils de bâtisseurs, de photos et de lithographies anciennes
– Pour les enfants jeu de piste à travers le château et autres jeux en bois, tels le chamboule-tout, le tir à l’arbalète, les quilles, le moulin. (Pass-jeux à 5€)
Un campement médiéval sera installé pour vous faire voyager dans le temps: tentes, armes et boucliers, démonstration de réalisation d’une cotte de maille, siège et lit, vaisselle… avec les bénévoles en costume du Moyen Âge.
Prévoir des chaussures de marche et ouvrez vos mirettes !
Petite restauration médiévale proposée sur place. 0 .
Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 98 31 64 contact@sauver-le-guirbaden.fr
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English :
Dive into the medieval atmosphere with the ‘Sauver le Guirbaden’ association: camp, demonstrations with the knight, builders’ tools, treasure hunt and wooden games, exhibition of old photos. Snacks and drinks on site.
L’événement J.E.P. Château de Guirbaden Mollkirch a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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