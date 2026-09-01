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J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

samedi 19 septembre 2026 · Ancette · Saint-Julien-d'Ance

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancette
Adresse
666 route du Pont Bleu
Ville
43500 Saint-Julien-d'Ance
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-d’Ance

J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette

Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La Grande fête de fin d’été vous attend à Saint-Julien-d’Ance avec visite du moulin d’Ancette, repas, buvette, pétanque, feu d’artifice et thé dansant. Un week-end festif pour petits et grands organisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
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Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35  amisdesaintjuliendance@gmail.com

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English :

The big end-of-summer festival awaits you in Saint-Julien-d’Ance, featuring a tour of the Ancette Mill, a meal, a refreshment stand, pétanque, fireworks, and a tea dance. A festive weekend for young and old alike, organized in celebration of European Heritage Days.

L’événement J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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