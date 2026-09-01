J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance
samedi 19 septembre 2026 · Ancette · Saint-Julien-d'Ance
Informations pratiques
Saint-Julien-d’Ance
J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette
Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Grande fête de fin d’été vous attend à Saint-Julien-d’Ance avec visite du moulin d’Ancette, repas, buvette, pétanque, feu d’artifice et thé dansant. Un week-end festif pour petits et grands organisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
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Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com
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English :
The big end-of-summer festival awaits you in Saint-Julien-d’Ance, featuring a tour of the Ancette Mill, a meal, a refreshment stand, pétanque, fireworks, and a tea dance. A festive weekend for young and old alike, organized in celebration of European Heritage Days.
L’événement J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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