J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

Informations pratiques

Saint-Julien-d’Ance

J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette

Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Grande fête de fin d’été vous attend à Saint-Julien-d’Ance avec visite du moulin d’Ancette, repas, buvette, pétanque, feu d’artifice et thé dansant. Un week-end festif pour petits et grands organisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

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Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com

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English :

The big end-of-summer festival awaits you in Saint-Julien-d’Ance, featuring a tour of the Ancette Mill, a meal, a refreshment stand, pétanque, fireworks, and a tea dance. A festive weekend for young and old alike, organized in celebration of European Heritage Days.

L’événement J.E.P Grande fête de fin d’été à Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay