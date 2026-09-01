Informations pratiques

Vergezac

J.E.P. Visite des salons du Château du Thiolent

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

visite guidée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du Château du Thiolent ouvre les portails du parc pour une déambulation libre. Les salons seront également accessibles pour une visite guidée (6€ par personnes).

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Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87 edeveyrac@orange.fr

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the owner of the Château du Thiolent is opening the park gates for a self-guided tour. The reception rooms will also be open for a guided tour (6? per person).

L’événement J.E.P. Visite des salons du Château du Thiolent Vergezac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay