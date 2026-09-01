UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vergezac

J.E.P. Visite des salons du Château du Thiolent Vergezac

samedi 19 septembre 2026 · Vergezac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Château du Thiolent
Ville
43320 Vergezac
Département
Haute-Loire
Tarif
6 6 6 visite guidée

Vergezac

J.E.P. Visite des salons du Château du Thiolent

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

visite guidée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du Château du Thiolent ouvre les portails du parc pour une déambulation libre. Les salons seront également accessibles pour une visite guidée (6€ par personnes).
  .

Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87  edeveyrac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To mark European Heritage Days, the owner of the Château du Thiolent is opening the park gates for a self-guided tour. The reception rooms will also be open for a guided tour (6? per person).

L’événement J.E.P. Visite des salons du Château du Thiolent Vergezac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Vergezac (Haute-Loire)