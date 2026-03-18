J.E.P. Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Préfecture Le Puy-en-Velay
J.E.P. Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Préfecture Le Puy-en-Velay samedi 19 septembre 2026.
J.E.P. Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire
Préfecture 6 avenue du Général de Gaulle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez en compagnie d’un guide conférencier ce bâtiment officiel de l’État, son histoire, son architecture, les salons officiels et les jardins. Inscription obligatoire.
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Préfecture 6 avenue du Général de Gaulle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Accompanied by a guide, discover this official State building, its history, architecture, official salons and gardens. Registration required.
L’événement J.E.P. Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay