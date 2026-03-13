J.E.P. Visite guidée du Puy à la Renaissance, ville basse Place du Martouret Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visite guidée du Puy à la Renaissance, ville basse

Place du Martouret Devant la Mairie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez la ville basse du Puy à l’époque Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l’Oiseau. Rendez-vous devant la Mairie. Inscription obligatoire.

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Place du Martouret Devant la Mairie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover the lower town of Le Puy in Renaissance times, echoing the festivities of the Bird King. Meet in front of the town hall. Registration required.

L’événement J.E.P. Visite guidée du Puy à la Renaissance, ville basse Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay